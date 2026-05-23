歌手・西野カナ（３７）がアイドルとの共演ショットを公開し、注目を浴びている。２３日までにインスタグラムを更新した西野。２１日のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）で新曲「ＬＯＶＥＢＥＡＴ（ｆｅａｔ．ＮｉｚｉＵ）」を初披露したことを報告。「生放送ドキドキしたけどＮｉｚｉＵのみんなと一緒でめちゃ楽しかった久しぶりにめざましのスタジオにお邪魔できたのも嬉しかったですみ