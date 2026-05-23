◆春季近畿大会▽１回戦履正社―立命館宇治（２３日、わかさスタジアム京都）開幕戦のスタメンが発表された。履正社（大阪）は木村颯、立命館宇治（京都２位）は谷口瑛太（ともに３年）が先発する。◇履正社（先攻）（二）岩本（一）小杉（三）辻（右）北西（中）金光（左）竿谷（指）大山田（捕）三木（遊）城間投木村◇立命館宇治（後攻）（右）三村（中）宮本（捕）江原（左）増沢（一）東（指）飯田（三）宮河（二）