◆米男子ゴルフツアーＣＪカップ・バイロン・ネルソン第２日（２２日、テキサス州ＴＰＣクレイグランチ＝７３８５ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、４位で出た平田憲聖（エレコム）が６バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１３アンダーで首位と５打差の２位に浮上した。３２位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は６８で回り、７アンダーの５１位で予選通過。９２位で出た中島啓太（フリー）は６