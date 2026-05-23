フィギュアスケート男子で五輪2大会連続メダルの宇野昌磨（28）と、2016年世界ジュニア女王の本田真凛（24）が22日に都内で会見し、26〜27年シーズンからアイスダンスで現役復帰すると表明。コンビ名を「しょまりん」とし、「30年の五輪に出場する」と声を揃えた。【もっと読む】フィギュアスケート本田真凜を独占直撃2人は24年10月にアイスダンスへの挑戦を決めたそうで、すでにアイスショーで演技を披露。本場カナダで練習を