4月に育成から支配下登録された巨人の売り出し中、平山功太（22）にアクシデント発生だ。【もっと読む】巨人桑田二軍監督の“排除”に「原前監督が動いた説」22日の阪神戦に「1番・右翼」でスタメン出場。ここまで24試合で打率.276、2本塁打と一軍を結果を残していた若手有望株は、7点を追う六回に先頭打者として打席に入ると、試合前まで防御率リーグトップの0.38を誇る先発・郄橋遥人の変化球を右翼へ。全力疾走で二塁