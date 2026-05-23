大逆転のうっちゃりが炸裂した。【もっと読む】安青錦の故障は必然だった？22日、結びの一番で大関霧島（30）が、同じ2敗の平幕琴栄峰と対決。土俵際に追い詰められた霧島は曲芸のように右足一本で踏ん張り、逆襲のうっちゃり。軍配は琴栄峰に上がったものの、物言いの結果、差し違えで単独トップとなる2敗をキープした。ともすれば足首を痛めてもおかしくなかった捨て身技。ある親方は「今の土俵でこれをやってケガをしない