【大相撲 人気力士丸わかり名鑑】#107【丸わかり名鑑】藤凌駕雅治は10歳で100kg突破、中学時代から元大関・武双山の薫陶を受けた逸材若ノ勝（22歳・湊川部屋・前頭16枚目）◇◇◇元大関貴景勝の湊川親方がこれと見込んだ、部屋継承後初の新入幕力士だ。現役時代の貴景勝に憧れ、同じ埼玉栄高に入学。卒業後は湊川部屋に入門し、引退するまで貴景勝の付け人を続けた。「アマチュア時代の若ノ勝は四つ相撲がベース