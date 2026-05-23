佐藤二朗からのラブコールで実現学生時代より劇団「惑星ピスタチオ」で活動を開始し、上京後の2000年にNHK連続テレビ小説『オードリー』で脚光を浴びて以降は、映像作品でも引っ張りだこの俳優・佐々木蔵之介（58）。5月22日より上映の映画『名無し』への出演は、原作・脚本・主演を兼ねる"同志"佐藤二朗からのオファーで実現した。多部未華子、佐々木蔵之介…「俳優」独立ラッシュの裏にテレビ・CMとのウィンウィン関係公開に