バイエルンやアーセナルでも活躍した左足のストライカードイツ1部バイエルン・ミュンヘンやケルン、そしてJリーグのヴィッセル神戸でも活躍した元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキが現地時間5月22日、現役引退を発表した。ブンデスリーガ公式サイトが伝えている。2014年のブラジル・ワールドカップ（W杯）を制した40歳のレジェンドストライカーは、自身の公式SNSを通じて「完全にスパイクを脱ぐ」決断を下したと報告した。ポ