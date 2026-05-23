ケビン・ウォーシュ米連邦準備制度理事会（FRB）新議長が22日（現地時間）、公式に就任した。ウォーシュ議長はこの日、米ホワイトハウスでトランプ大統領の主宰で開かれた就任宣誓式に出席した。トランプ大統領は宣誓式で「ウォーシュ議長が独立した立場で職務にあたることを望む」とし「彼がFRBの信頼を取り戻すはず」と述べた。これはジェローム・パウエル前議長に対して公然と利下げ圧力をかけながら激しい表現を使用していた姿