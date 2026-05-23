◇米男子ゴルフツアーCJカップ・バイロン・ネルソン第2日（2026年5月22日テキサス州TPCクライグランチ＝7385ヤード、パー71）第2ラウンドが行われ、4位から出た平田憲聖（25＝ELECOM）は6バーディー、ボギーなしの65をマークし、世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（29＝米国）らと並び、通算13アンダーの2位に浮上した。トップとは5打差。32位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は68で回り7アンダーで51