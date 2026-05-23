―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは「楽屋弁当」。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.32「楽屋でみんなで食べる、お弁当時間の楽しさよ」南足柄市文化会館大ホールでトーク＆ライブをしてきた。小田原から大雄山線というローカル線に乗って終着