トランプ米大統領＝22日、ニュージャージー州モリスタウン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、公務を優先して長男ジュニア氏（48）の結婚式を欠席する考えを明らかにした。米メディアによると、結婚式は近日中にカリブ海の島国バハマで行われる。トランプ氏は交流サイト（SNS）に「この重要な時期にはホワイトハウスにとどまることの方が大事だと感じる」と投稿。イラン情勢が念頭にあるとみられる。トラ