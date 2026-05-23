元飼い主さんの赤ちゃんが重度の犬アレルギーだったため、保護施設に預けられ譲渡会に参加することとなったわんちゃん。なかなか里親さんが見つからなかったわんちゃんですが、最終日に『運命の出会い』が訪れることに。 ひとりぼっちの寂しい日々を過ごしていたわんちゃんが、新しい家族と出会い第二の人生を迎えた光景には、「新しい家族と沢山の思い出を作ってね」「幸せな犬生になりますように」と温かいコメントが