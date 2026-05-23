鶴岡市によりますと23日朝、市内でクマの目撃が3件あり、注意を呼びかけています。午前4時23分ごろ、鶴岡市下川地区の湯野浜ドッグラン前の道路でクマ1頭（体長約1.5メートル）が目撃され、クマは庄内空港方面へ移動したということです。下川地区ではこの後午前5時47分ごろ、湯野浜小学校南側のサイクリング道路でクマ1頭(体長約1.5メートル）が目撃され、北西から南東へ向かったということです。このほか、午前５時２