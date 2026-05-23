福島県福島市にある飯坂（いいざか）温泉は、東北地方有数の古湯であり、宮城県の鳴子温泉、秋保温泉とともに「奥州三名湯」のひとつに数えられる名湯です。その歴史はとても古く、2世紀頃には日本武尊（やまとたけるのみこと）が東征の折に、また1689年には俳聖・松尾芭蕉が『奥の細道』の途中に立ち寄ったと伝えられています。温泉街のシンボルである「鯖湖湯」は、日本最古の木造建築共同浴場を再現した建物で、明治時代の風情