2人組男女YouTuberユニット「ばんばんざい」のぎしさんとモデルの桜井美悠さんは5月21日、ミニギシ専用Instagramを更新。大人っぽい息子のソロショットを披露しました。【写真】息子の“おしゃれ大学生”ショット「横向いてるのが完全にそれ」同アカウントは「おしゃれ大学生のインスタ」とつづり、2枚の写真を投稿。大人っぽい立ち姿の息子のソロショットです。ロングTシャツに白いパンツを合わせたおしゃれなスタイルで、公共の