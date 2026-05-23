5月15日にVTuberの惨華が投稿した、佐賀県にあるテーマパーク『森とリスの遊園地 メルヘン村』に関する投稿が話題になっている。【写真】「架空の遊園地？」レトロすぎるメルヘン村の園内と人気キャラのドン・グリスやグッズ《VTuberはメルヘン村に来なさい。》引用投稿は768万回表示の大バズり「短すぎて3周するてんとうむしコースター」「明らかに2005年以前から存在する『ドラゴン2005』」「ガチャガチャで買える謎の缶バッチ