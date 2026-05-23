ブルワーズ戦の1回、二盗を試みセーフ判定だったが相手チャレンジで結果を待つドジャース・大谷。判定は覆りアウトとなる。右は三塁手レンヒーフォ＝ミルウォーキー（共同）【ミルウォーキー共同】米大リーグは22日、各地で行われ、ドジャースの大谷はミルウォーキーでのブルワーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、第1打席は四球だった。ブルージェイズの岡本は「4番・三塁」で出場したパイレーツ戦で、第1打席は空振り三振。