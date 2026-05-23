健康で長生きするためには、どんな工夫をしたほうがいいか。医師の玉谷実智夫さんは「早歩きをお勧めする。実は寿命と歩くペースは比例している」という。書籍『医学的に正しい健康長寿365日』（自由国民社）より、寿命をのばすウォーキングのコツを紹介する――。（第5回）写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen「ゆっくり近所をお散歩」よりずっと効果的（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen■食後