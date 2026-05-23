労働者が会社都合や労働災害により休業を余儀なくされた場合、休業手当や休業（補償）給付が支払われます。今回は、休業手当と休業（補償）給付の違いについて解説します。 休業（補償）給付とは 労働者が、業務または通勤が原因の負傷や疾病による療養のため、労働することができず、4日以上にわたり賃金を受け取ることができない場合、労働者災害補償保険（労災保険）から休業（補償）給付が支給されます（※1）。