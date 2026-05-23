基本手当（失業手当）の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合、一定の要件に該当すると就業促進手当の対象となります。そして、再就職後すぐに離職してしまった場合には、一定の要件に該当すると失業手当の残り支給期間分を受け取ることができます。 いずれも、条件に該当するのかの判断はハローワークで行うので、再就職や離職の場合にはハローワークへの届出が必要となります。この記事で