「豊臣兄弟！」（NHK）では織田信長（小栗旬）が地下1階・地上6階建ての安土城を築いた。系図研究者の菊地浩之さんは「安土城の吹き抜け構造を見ると、西洋の教会建築を摸したことが分かる。信長には軍事拠点とは別の狙いがあった」という――。織田信長像（神戸市立博物館蔵）を一部加工（写真＝ブレイズマン／PD-Japan／Wikimedia Commons）■信長の成功の象徴、安土城大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）で、天正元（1573）年9月に