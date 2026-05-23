2026年3月24日、モデルとして活躍する道休蓮が18歳の誕生日を迎えた。2025年にモデルデビューした当時、彼は「驚異の16歳」と呼ばれた。2008年、ダルビッシュ有と紗栄子の間に生まれた道休蓮は、着実にモデルの道を歩んでいる。そんな彼を祝福する、紗栄子による誕生日メッセージもまた話題である。“イケメン研究家”加賀谷健が、18歳になった道休蓮の活躍に期待を込めて解説する。◆「驚異の16歳」が18歳になった2025年1月