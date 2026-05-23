一年中気になる、唇のカサつき――。これまではとにかく“うるおい重視”で、保湿さえしていれば何とかなる！ と思っていました。それが、40代になってからは、屋外で過ごした後の唇のひび割れやくすみも気になり始めて、紫外線の影響も侮れないな……、と。そこで、日中と夜でリップクリームを使い分けるようにしてみたら、なんと私史上一番といっていいくらい唇のコンディションが上向いたんです！ 使っているのは無印良品の