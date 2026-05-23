スタイリストの大日方理子です。今年、GUのある人気商品が復活しました。2020年に姿を消していた肩紐の細いブラフィールキャミソールです。ブラフィールとはGUのカップ付きインナーのこと。見せて着るデザインのものが多く、夏場は特に人気のシリーズです。新作は「ブラフィールナローストラップキャミソール」（定価1490円、5/28までGU感謝祭で990円）という商品名で販売されています。肩紐の細いブラフィールキャミソール