PEACH JOHNの人気No.1シリーズ「ナイスバディブラ」から、夏の新作＆新色コレクションが続々登場♡レースやチュールを贅沢に使った華やかなデザインに加え、夏らしい爽やかなカラーリングもラインナップされています。軽い着け心地なのに、理想的なメリハリボディを演出できるのも魅力。薄着になるこれからの季節、ファッションをもっと美しく楽しみたい女性にぴったりのシリーズです♪ 夏ム