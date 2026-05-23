三重県の桑名市総合医療センター（桑名市）は２１日、県内の６０歳代男性患者に対し、過去にアレルギーを発症した薬剤を誤投与し、男性が副作用とみられる難病を発症して他の病院で死亡したと発表した。同センターは記者会見を開き、患者側に謝罪したと明らかにした。同センターによると、男性は２月１３日、気管支ぜんそくの発作で入院した。炎症を抑えるためのステロイド剤投与で感染症の発症が懸念されたため、主治医は１７