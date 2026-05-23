「ブルワーズ−ドジャース」（２２日、ミルコーキー）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で四球で出塁した。その後、二盗を試みたがチャレンジで判定が覆り今季２度目の失敗となった。右腕・ヘンダーソンとはキャリアで初の対戦。初球の低めフォーシームを悠然と見極め、２球目の直球にフルスイングするもバットは空を切った。するとスタンドからはどよめきがわきこり、３球目のチェンジ