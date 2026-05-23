アルツハイマー病のように、病気が脳に影響を及ぼしたり、脳の異変が患者の精神や言動に影響を及ぼしたりする例は少なくないという。脳や認知症に関する意外な事実を医師の下村氏が解説する。 【画像】『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』より一部抜粋、再構成してお届けする。 「認知症」と「アルツハイマӦ