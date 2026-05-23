＜ヴィジット・ノックスビルオープン初日◇21日◇ホストン・ヒルズCC（テネシー州）◇7267ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第2ラウンドが終了した。石川遼は5バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。トータル9アンダー・21位タイで2試合ぶりの予選通過を決めた。【写真】米国でもやっています石川遼の竹ぼうき素振り杉浦悠太も6バーディ・1ボギーの「66」でプレー。トータル9アンダー・21位タイにつけてい