中心市街地の活性化に向け、新潟市の商店街に5月、宿泊施設がオープンする。特徴は“食事を提供しない”こと。観光地ではなく、あえて街中にオープンさせる理由を取材した。 ■商店街に宿泊施設コンセプトは“古町を体験” スーパーや飲食店が立ち並ぶ新潟市中央区の本町通り商店街。 この場所に新たにオープンするのが、宿泊施設『TOVILLASTAY新潟本町』だ。洗練された空間が広がる施設だ