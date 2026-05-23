モデルで俳優の泉里香さん（37）が2026年5月16日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブワンピ姿を披露した。泉さんは25年6月25日にインスタグラムで、ベルギーのシント＝トロイデンVV所属のDF谷口彰悟選手（34）との結婚を発表。谷口選手は、サッカーW杯北中米大会にのぞむ、日本代表メンバーに選出された。2大会連続の選出となった。舞台挨拶を報告泉さんは、自身の出演する映画の初日舞台挨拶があったことを報告し、衣装の