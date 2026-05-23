内臓脂肪がヤバいといわれる本当の理由とは！？お腹ぽっこりの犯人は内臓脂肪？それとも皮下脂肪？ 生活習慣病、がん、認知症のリスクも 体から出したい「毒」の代表といえば、内臓脂肪。脂肪には大きく、皮下脂肪と内臓脂肪がありますが、健康診断で問題視するのは血糖値やコレステロール値、血圧などの上昇に直結する内臓脂肪。蓄積し過ぎた状態は、命に関わる生活習慣病の第一歩だといわれています。 内臓脂肪の正