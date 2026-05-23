早食いになっていませんか？痩せたいなら食事のスピードを考えよう スピード違反は満腹信号を見落としがち 大食いの人はたいてい早食いです。 それは、脳の満腹中枢に伝わる前にどんどん食べてしまうから。 満腹中枢は、食事中にお腹がいっぱいになったサインを出す、脳にある中枢神経で、噛むことの刺激や血糖値の上昇をキャッチして、食事にブレーキをかけてくれます。 忙しくてゆっくり食べている