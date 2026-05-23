炭水化物がカギ？健康寿命を延ばすにはどうすればいいのか？ タンパク質は体の材料になる！ ロカボでは糖質の代わりにタンパク質をたくさん摂ることをおすすめしています。実は２０００年代から日本人のタンパク質の摂取量が急激に減少し、今では１９５０年代と同じ水準にまで落ち込んでいるとされています。現在の栄養バランスが推奨された頃、タンパク質は「食べすぎると腎臓を痛める」といわれていました。しかし、２０１３