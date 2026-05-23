現在Netflixで配信され、大ヒットしているドラマ「地獄に堕ちるわよ」。かの故・細木数子氏の人生をテーマにしたドラマだが、全9話の中でとりわけ話題を呼んでいるのが、第6〜8話で描かれた歌手の故・島倉千代子との恩讐だ。両者の出会いと別れはドラマの中で詳しく描かれているが、「週刊新潮」では、2013年に島倉が没した際、虚構ではない、その実際の関係を取材している。【前編】では、当時の記事を再録し、細木がどのように