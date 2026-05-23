Netflixで4月27日から配信され、大ヒットしているドラマ「地獄に堕ちるわよ」。日本では現在、2週連続で視聴ランキング（シリーズ）のトップを快走している。周知の通り、故・細木数子氏の波乱万丈、毀誉褒貶の人生を「事実に基づいた虚構」として描いた作品である。全体は9エピソードで構成されているが、その中、第6〜8話で詳述されているのが、歌手・島倉千代子との恩讐だ。知人に騙され、4億円超の借金を背負った島倉。そこ