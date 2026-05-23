なんということだ……。いよいよ6月に開幕するFIFAワールドカップ北中米大会。4年に一度しか開催されない世界最大のサッカーの祭典に、あのイタリア代表が出場しないのである。しかもこれで、3大会連続の不出場だ。アズーリ、ファンタジスタ、カテナチオ――こんな言葉とともに、その誇り高さと華やかさと鉄壁の守備がサッカーファンからこよなく愛されてきたイタリア代表チームが、今回も見られないのだ。【中川淳一郎・ネット