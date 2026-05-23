◆ドラディション「ＮＥＶＥＲＧＩＶＥＵＰ２０２６ＰＨＡＳＥ‐１」（２２日、後楽園ホール）観衆１１０８プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は２２日に後楽園ホールで藤波のデビュー５５周年記念イヤー第一弾大会「ＮＥＶＥＲＧＩＶＥＵＰ２０２６ＰＨＡＳＥ‐１」を開催した。セミファイナルでＬＥＯＮＡが「Ｈ．Ｏ．Ｔ」高橋裕二郎に挑んだ。今回の一戦は、藤波と長男のＬ