長野県松本市の松本城周辺にはかつて多くの映画館がありました。時代の流れとともに多くが閉館してしまいましたが、松本の地で育まれた芸術文化を発信し続けています。築100年以上のかつて映画館だったミュージアム。定期的にイベントが開かれ映画ファンが集います。この日、上映されたのは1970年代に大ヒットした映画。それぞれが当時に思いをはせました。「松本中央劇場という名前でしたよね？略してみんな中劇、中劇って