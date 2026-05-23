◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２２日、栗東トレセンホープフルＳ８着以来の実戦となるジャスティンビスタ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）がＣＷコースで３頭併せを行った。最内から中シートゥサミット（３歳未勝利）、外ライラ（４歳２勝クラス）を大きく追走。直線ではシートゥサミットと併せる形となり、しっかりと負荷をかけられつつ、