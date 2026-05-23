◆米男子ゴルフ下部ツアービジット・ノックスビルオープン第２日（２２日、テネシー州ホストン・ヒルズＣＣ＝７２６７ヤード、パー７１）米男子下部ツアーの第２ラウンド（Ｒ）が行われ、３３位で出た石川遼（カシオ）は５バーディー、ボギーなしの６６をマークし、通算９アンダーの２１位に浮上した。２試合ぶりの予選通過を決め、首位と５打差で決勝Ｒに進んだ。杉浦悠太は６バーディー、１ボギーの６６で回り、石川と並