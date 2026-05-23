◆米大リーグフィリーズ―ガーディアンズ（２２日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのクリストフェル・サンチェス投手（２９）が２２日（日本時間２３日）、５回終了時点で２安打無失点、５奪三振の好投を見せて３４回３分の２連続無失点となり、１９２０年以降のフィリーズ新記録をマークした。左腕のサンチェスは２１年にメジャーデビュー。２３年までの３年間は計６勝に終わって