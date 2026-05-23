フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２３日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、高市早苗首相が２２日にスピードスケートで日本女子最多となる五輪メダル通算１０個を獲得して現役引退した高木美帆さんに、国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示したことを報じた。木原稔官房長官が記者会見で明らかにした。授与が決まれば２０２３