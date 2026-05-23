右鎖骨骨折から日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）での復帰を目指す岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝が５月２３日、滋賀県の栗東トレセンで調教への騎乗を再開した。コンタクトを取ったのはもちろん、ダービーでも手綱を執るアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）。超速復帰へ向け、大きな一歩を踏み出した。迷いはない。岩田康騎手が“戦場”へ戻ってきた。１７日に