ヘッズアップの魔物は容赦なし。“ロイヤル美顔秘書”ことカンナが、まさかの逆転負けに頬づえでぐったりの表情を見せた。【映像】ロイヤル美顔秘書、キュートな“負け顔”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第6回が5月16日に配信。予選テーブルCの終盤、カンナが強烈な手を作りながら、最後の1枚で廣井佑果子に逆転される場面があった。6人で