愛媛県の「とべ動物園」で撮影された天皇皇后両陛下とホッキョクグマ「ピース」との写真が公開されました。「ピース」は日本で初めて人工保育に成功したホッキョクグマです。【映像】「とべ動物園」を訪問する天皇皇后両陛下の様子両陛下は17日、愛媛県の「とべ動物園」を訪問した際に、ピースと飼育員と記念写真をとられました。側近によりますと、両陛下はテレビでピースをとりあげた番組を見て以来、ピースと飼育員とその