アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会の新たな議長にケビン・ウォーシュ氏が就任し、「改革志向のFRBを主導する」との考えを示しました【映像】FRBの新たな議長に就任したウォーシュ氏FRBウォーシュ新議長「私は改革志向のFRBを主導して、過去の成功と失敗から学び、固定的な枠組みやモデルから脱却する」ウォーシュ新議長は22日ホワイトハウスで開かれた就任宣誓式で、「直面する課題を、決して甘く見てはいない」としたうえで