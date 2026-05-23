NATO＝北大西洋条約機構の外相会合に出席したアメリカのルビオ国務長官は、ヨーロッパに駐留するアメリカ軍の態勢は、いずれ縮小するという認識を示しました。【映像】ルビオ国務長官のコメントルビオ国務長官「ヨーロッパに駐留する米軍の数が、様々な理由からこれまでより少なくなるという認識は広く共有されていると思う」22日、スウェーデンで開催されたNATOの外相会合のあとルビオ国務長官はこのように述べた上で、「アメ